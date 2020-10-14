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Армия Нагорного Карабаха отступила в двух направлениях, - премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

Пашинян подчеркнул, что контролировать ситуацию в Нагорном Карабахе военные могут ценой огромных жертв

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армия Нагорного Карабаха в зоне конфликта отступила на некоторых участках северного и южного направлений. Об этом сообщает "Sputnik Армения", ссылаясь на слова Пашиняна во время его обращения к народу 14 октября. 

По словам премьера, за последние дни азербайджанские войска сменили тактику и пытаются посеять хаос и панику в тылу армянской армии. При этом, отметил Пишинян, Азербайджан применяет диверсионные вылазки.

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Кроме того, армянский премьер отметил, что на фронте в Нагорном Карабахе сложилась крайне тяжелая ситуация. В результате армия обороны Нагорного Карабаха сохраняет контроль над обстановкой ценой огромных жертв, "но, в то же время, наносит колоссальный урон Азербайджану". 

Напомним, зранку, 14 октября, в Міністерстві оборони Азербайджану заявили про знищення збройними силами країни кількох комплексів балістичних ракет Вірменії, які нібито були спрямовані на мирне населення. 

К слову, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября после начала боевых действий на границе. Позже стороны обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Потом указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Позже, 9 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами, однако на следующий день договоренности были нарушены. 

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