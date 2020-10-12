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Армения заявила об отсутствии перемирия в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

Пашинян утверждает, что Нагорный Карабах находится на пороге гуманитарной катастрофы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан нарушил договор о прекращении огня, из-за чего в Нагорном Карабахе до сих пор не наступил мир. Об этом пишет News.am.

По словам армянского премьера, Азербайджан нарушил договор о прекращении огня, когда атаковал Гадрут "сразу после вступления в силу режима перемирия". Сейчас в районе города идут бои против диверсионных азербайджанских групп.

Пашинян утверждает, что Нагорный Карабах находится на пороге гуманитарной катастрофы. А единственный способ ее избежать - это "признать право народа на самоопределение вплоть до признания независимости".

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Напомним, в пятницу, 9 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами в Нагорном Карабахе. Такое решение было принято по итогам консультаций в Москве при посредничестве МИД РФ.

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