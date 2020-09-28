Армения заявила о подготовке к долгосрочной войне

Советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян Фото из открытых источников

Продолжительность войны будет зависеть от многих факторов, в частности от Турции

В Армении заявили о подготовке к долгосрочной войне из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сказал главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян в интервью "И грянул Грэм".

"Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что здесь главный игрок не Азербайджан, а Турция. И она преследует свои геополитические цели", - отметил он.

Арутюнян добавил, что продолжительность войны будет зависеть от того, как будут идти боевые действия, а также от реакции мирового сообщества.

"Эрдоган (президент Турции, - ред.) это будет использовать для своих игр, как в Средиземном море, также он будет это использовать для того, чтобы укрепиться на международной арене. В частности, здесь в регионе развязав войну, он получает действия для маневра", - подчеркнул советник премьера.

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Напомним, накануне, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.