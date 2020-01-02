Армения сообщила о более 3 тысяч погибших с начала эскалации в Нагорном Карабахе

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Среди погибших было идентифицировано лишь 436 тел

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян заявила, что число погибших с армянской стороны во время военных действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября превышает 3 тысячи человек. Об этом она сообщила в Фейсбук.

Отмечается, что по состоянию на 1 января была проведена экспертиза 3330 тел погибших. Во время исследований для распознания взяли 1 441 образец из тел, а еще 871 находится в процессе изучения. Сейчас идентифицировано 436 тел, из которых 66 были исследованы за последние дни.

В то же время чиновница добавила, что специалисты судебно-медицинского центра Минздрава Армении продолжают исследования и идентификацию тел.

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Напомним, не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна планирует оценить ущерб от войны с Арменией в Нагорном Карабахе, после чего через суд потребует компенсации. По его словам, Азербайджан полностью восстановит разрушенную инфраструктуру в Нагорном Карабахе.