Армения с 31 декабря запретит импорт турецких товаров из всех стран

Ереван Фото из открытых источников

Такое решение принято через поддержку Турцией Азербайджана

С 31 декабря 2020 года начнет действовать полугодовой запрет на ввоз в Армению товаров турецкого происхождения из всех стран. Об этом сообщил Комитет государственных доходов Армении, передает "Радио Азатутюн".

Запрет на ввоз распространяется на все товары турецкого происхождения, импортируемые из всех стран: Турции, Грузии и из других стран-членов ЕАЭС.

Согласно сообщению ведомства, запрет на ввоз товаров не будет применяться только в том случае, если все соответствующие таможенные операции с этими товарами будут проведены до 31 декабря этого года.

Решение о запрете на ввоз турецких товаров было принято в октябре и обосновано поддержкой Турции Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.

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