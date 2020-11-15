Армения попросила Азербайджан отсрочить вывод войск из одного района Карабаха

Хикмет Гаджиев Фото из открытых источников

Азербайджан предоставил Армении 10 дополнительных дней для вывода войск

Армения через Россию обратилась к Азербайджану с просьбой отсрочить срок вывода войск и гражданского населения из Кельбаджарского района с 15 до 25 ноября. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

В частности, в Армении отметили, что не успевают вовремя вывести войска и население в связи с загруженностью дороги и погодными условиями. В свою очередь Азербайджан согласился предоставить армянской стороне дополнительное время.

"Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием", - заявил Хикмет Гаджиев.

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Однако, вывод войск и населения из Агдамского и Лачинского районов Армения обязана провести до 20 ноября и 1 декабря соответственно.

Напомним, недавно Армения подписала капитуляцию в Нагорном Карабахе, которая предусматривает полный вывод армянской армии с территории непризнанной республики.

Впоследствии президент Азербайджана заявил, что Армения должна вывести свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха до конца ноября.