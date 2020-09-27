Армения обвинила Азербайджан в нападении на Нагорный Карабах, на границе начались боевые действия

Конфликт между Азербайджаном и Арменией Фото из открытых источников

Также сообщается, что вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу мирные села

Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлениях Министерства обороны Азербайджана и Министерства иностранных дел Армении.

Минобороны Азербайджана опубликовало заявление, согласно которому, "около 06:00 вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации и подвергли интенсивному обстрелу села и позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне. Было принято решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту".

В Азербайджане сообщили об уничтожении 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны Армении. А также, что был сбит вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана.

В то же время, в МИД Армении заявили, что их военным удалось сбить два вертолета и три беспилотника азербайджанских воздушных сил, а также уничтожить три танка.

Также сообщается, что "сегодня рано утром азербайджанская сторона нанесла ракетные удары по всей линии соприкосновения также по мирным населенным пунктам, включая столицу (Нагорного Карабаха, - ред.) Степанакерт".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах и, что вся ответственность за начало активных боевых действий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана.

Напомним, недавно Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские войска в нападении на одну из позиций на границе. Однако, в Баку заявили, что никакой новой атаки не было, а на азербайджанском участке государственной границы сохраняется спокойствие.

Это случилось в результате того, что 12-13 июля на границе Армении и Азербайджана в Товузском районе произошла стрельба. Позже стало известно о жертвах среди гражданского населения в результате обстрела армянской артиллерии, а также гибели 11 военных с обеих сторон.

Позже Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС ракетными системами.