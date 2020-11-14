Армения назвала число погибших в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах

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Число погибших военнослужащих превысило 2 тысячи

Судмедэкспертиза Армении подтвердила гибель 2 317 военнослужащих во время войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян в Фейсбук.

Отмечается, что пока окончательное число погибших пока неизвестно, поскольку процесс обмена телами погибших между Арменией и Азербайджаном продолжается. "На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2317 погибших военнослужащих, в том числе неопознанных", – говорится в сообщении.

Также Никогосян от имени всех работников Министерства здравоохранения Армении выразила соболезнования всем матерям, отцам и родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе. Обмен состоялся при посредничестве России.

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Напомним, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна планирует оценить ущерб от войны с Арменией в Нагорном Карабахе, после чего через суд потребует компенсации. По его словам, Азербайджан полностью восстановит разрушенную инфраструктуру в Нагорном Карабахе.