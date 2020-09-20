Армения начала подготовку к новой войне, - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

В Азербайджане заявили, что готовы к атакам и будут обороняться

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 сентября заявил, что Армения готовится к новой войне, а потому концентрирует войска на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом он заявил во время интервью азербайджанским телеканалам, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

"Армения - агрессорское государство. Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми. Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения", - заявил Алиев.

Также он добавил, что Азербайджан будет обороняться во всех возможных направлениях, а их войска готовы к атакам.

"Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузкие события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому", - добавил президент.

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Кроме этого, Алиев подчеркнул, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации на границе. В частности, Армения проводит незаконное заселение, что противоречит Женевской конвенции.

Напомним, недавно Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские войска в нападении на одну из позиций на границе. Однако, в Баку заявили, что никакой новой атаки не было, а на азербайджанском участке государственной границы сохраняется спокойствие.