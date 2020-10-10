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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия Фото из открытых источников

Заключенное 9 октября перемирие должно было вступить в силу в субботу в 12:00

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и нарушении перемирия, которое должно было вступить в силу 10 октября с 12:00 (11:00 по Киеву). Взаимные обвинения были опубликованы на Facebook-страницах Министерства обороны Азербайджана и пресс-секретаря министра обороны Армении Шушан Степанян.

"Вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел населенных пунктов Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов. Азербайджанская армия применяет ответные меры против врага", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Позже пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявила об атаке армии Азербайджана в районе Нагорного Карабаха с южного направления. Кроме этого, Армения обвинила Баку в обстреле города Гадрут.

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В то же время Степанян добавила, что обвинения Минобороны Азербайджана в наступлении армянской армии в направлении Тертерского и Агдамского районов, является "очередной фальсификацией".

К слову, перед этим официальный представитель Минобороны Армении Арцруни Ованнисян заявил о гибели еще 28 военнослужащих в ходе боев в Карабахе и опубликовал список с их фамилиями. 

Напомним, 9 октября, по итогам консультаций в Москве при посредничестве МИД РФ, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами.

Однако, на следующий день Министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивных обстрелах в районе Нагорного Карабаха и уничтожения большого количества живой силы армянской армии.

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