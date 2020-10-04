Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов
В то же время ни Баку, ни Ереван свою причастность к обстрелам не подтвердили
Азербайджан обвинил вооруженные силы Армении в ракетном обстреле города Гянджа, а также Физулинского, Агдамского и Тертерского районов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на обстрелы.
Тогда как в Армении опровергли заявление о своей причастности к обстрелам на территории Азербайджана. Кроме того, там добавили, что Баку нанес удары по гражданским объектам в городе Степанакерт, который называют столицей Нагорного Карабаха.
В то же время в руководстве непризнанного Нагорного Карабаха отметили, что в результате обстрелов разрушен военный аэропорт в Гяндже.
Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября, после того, как страны начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.
Впоследствии в Армении и Азербайджане объявили военное положение и мобилизацию резерва.
В результате обстрелов погибли более десятка мирных жителей. А недавно Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе попросила обеспечить "режим тишины" в зоне боевых действий для обеспечения эвакуации тел погибших.