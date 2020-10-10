Армения и Азербайджан договорились о перемирье в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о перемирье Фото из открытых источников

Страны согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня в Карабахе

В пятницу, 9 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами в Нагорном Карабахе. Такое решение было принято по итогам консультаций в Москве при посредничестве МИД РФ. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

Как отмечается, в переговорах приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов. После 12-часовых консультаций министры приняли совместный документ.

Так, по итогам встречи Армения и Азербайджан договорились о взаимном выполнении следующих пунктов:

прекращение огня в Карабахе вступает в силу 10 октября в 12.00 для обмена пленными и телами погибших, конкретные параметры согласуют отдельно;

стороны приступают к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ;

переговоры будут идти на основе базовых принципов урегулирования, подтверждена неизменность форматов.

МИД России

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Напомним, 9 октября Азербайджан и Армения подтвердили готовность отправить руководителей своих МИД в Москву для консультации относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

К слову, конфликт между Ереваном и Баку обострился 27 сентября, когда стороны начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе. В результате обстрелов погибли десятки человек, в том числе и мирные жители.