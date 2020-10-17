Армения и Азербайджан договорились о новом перемирье

Армения и Азербайджан объявят перемирие в полночь 18 октября Фото из открытых источников

Перемирие вступает в силу о 00:00 18 октября по местному времени

В субботу, 17 октября, Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении. Также эту информацию подтвердили в МИД Азербайджана.

По предварительной информации, новое перемирие должно вступить в силу 18 октября в полночь по местному времени (23:00 17 октября по Киеву).

Как отмечается, Азербайджан и Армения пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября. Также решение о новом перемирии было принято по итогам встреч сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху 1 и 5 октября.

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Напомним, 9 октября, по итогам консультаций в Москве при посредничестве МИД РФ министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами в Нагорном Карабахе.

Однако, на следующий день договоренности были нарушены, а обстрелы в Нагорном Карабахе продолжились.

Так, недавно представители властей Армении и Азербайджана обвинили друг друга в ракетных обстрелах, которые состоялись в ночь на 17 октября. В результате военных действий этой ночью погибли по меньшей мере 12 человек, а еще 40 - получили ранения.