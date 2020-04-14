Археологи откопали древнеримское святилище легионеров

Фляжка легионера thehistoryblog.com

Ученые нашли следы древних храмов и 42 ямы

Археологи из Национального института INRA во время раскопок нашли следы двух или трех храмов, а также 42 ямы, в которых находились религиозные жертвоприношения. Об этом сообщает The History Blog.

Как отмечается, разрушенные культовые сооружения римлян IV века нашей эры были найдены в городе Сейно на юго-востоке Франции. Однако, сохранились только каменные основания сооружений с четко обозначенным планом этажа закрытого пространства храма и вестибюля для двух святилищ. Тогда как от третьего сооружения сохранились почти пятиметровый участок стены и два крыла.

По предварительной информации, участок вокруг рва датируется первой половиной І века. В южной части стоянки были найдены керамические изделия конца I - начала II веков. Однако другие небольшие храмы и ямы датируются первой половиной IV века.

Фото с места раскопок thehistoryblog.com

Также были найдены 42 ямы разного размера, внутри которых лежали артефакты, в том числе монеты, керамика и статуэтки.

Фото с места раскопок thehistoryblog.com

Еще одной находкой стала фляжка римского легионера, которая содержала в себе органический остаток. По предварительным исследованиям, это было в основном просо с небольшим количеством ягод ежевики и молочных продуктов. Также есть следы от смолы и растительных материалов с высоким содержанием олеиновой кислоты (вероятно, оливковое масло). Ученым удалось установить, что все эти ингредиенты были нагреты и приготовлены вместе. Вероятно, это блюдо принесли в дар богам.

Сама же фляжка, которая была частью экипировки римского легионера, изготовлена из железа и медного сплава. Это одна из трех подобных фляжек, когда-либо обнаруженных в Галлии.

Напомним, недавно в Египте археологи во время раскопок наткнулись на уникальную находку - десять крупных тайных кладовых в храме, который был построен при фараоне Рамзесе II.