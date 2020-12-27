Археологи нашли в Помпеях древний магазин еды и "энергетический батончик"

Древний магазин в Помпеях Luigi Spina/Parco Archeologico Di Pompei via AP

В магазине обнаружили следы продуктов почти 2000-летней давности

Древний магазин в Помпеях Luigi Spina/Parco Archeologico Di Pompei via AP

В Помпеях археологи обнаружили украшен фресками древний уличный магазин, в котором посетителям продавали горячую еду и напитки. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что магазин, известный как "термополиум" был обнаружен на территории археологического парка. Передняя часть прилавка была украшена яркими цветными фресками, на которых изображены животные, которые входили в состав пищи. В некоторых глубоких баночках из терракоты были найдены следы продуктов почти 2000-летней давности.

В частности, исследователи обнаружили следы свинины, рыбы, улиток и говядины. Также на прилавке магазина сохранился древний аналог энергетического батончика. Ученые называют это открытие "свидетельством огромного разнообразия продуктов животного происхождения, используемых для приготовления блюд".

Кроме того, археологи нашли украшенную бронзовую чашу для питья, известную как патера, керамические кувшины, винные фляги и амфоры.

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Напомним, не так давно в Италии археологи обнаружили останки двух мужчин, которые погибли почти две тысячи лет назад из-за извержения вулкана возле древнеримского города Помпеи. Ученые предполагают, что останки тел принадлежат рабу и его хозяину.