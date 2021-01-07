"Архаичность электоральной системы": В РФ назвали причину штурма Капитолия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она назвала эту ситуацию "внутренним делом США"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает причиной штурма Капитолия в США архаичность электоральной системы. Об этом пишет Коммерсант.

"При этом снова обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаичная, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы", - сказала Захарова.

По ее словам, "это во многом стало предпосылкой раскола общества, который сейчас наблюдается в США".

В то же время она назвала эту ситуацию "внутренним делом США" и пожелала "американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент своей истории".

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Напомним, вчера, 6 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трамп собрались на многотысячный митинг, после чего отправились штурмовать Капитолий. По данным СМИ, во время беспорядков погибли четыре человека. Подробнее, что происходило в Вашингтоне читайте здесь.