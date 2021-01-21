Арест Навального: Европарламент выступил за ужесточение санкций против России

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Под санкции предлагается отправить российских олигархов и пропагандистов СМИ РФ, владеющих активами в ЕС

Европейский парламент одобрил резолюцию по аресту российского оппозиционера Алексея Навального, в которой призвал расширить санкции против Российской Федерации и остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Соответствующее сообщение размещено на сайте ЕП.

В частности, вину за арест Навального возложили на людей из ближайшего окружения президента Владимира Путина, призвав ввести против них международные санкции. Они должны стать наказанием "физических и юридических лиц" за арест оппозиционера.

Также под санкции предлагается отправить российских олигархов и пропагандистов СМИ РФ, владеющих активами в ЕС. Это же касается российского капитала сомнительного происхождения в Евросоюзе.

В то же время в резолюции подчеркнули немедленное прекращение строительства газопровода "Северный поток-2" и призывы освободить Навального.

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Напомним, 17 января в России в аэропорту Шереметьево приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители.

Позже стало известно, что задержанный по возвращении из Германии находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.

На следующий день, 18 января, вместо 29 января, начался суд над Алексеем Навальным. Адвокату Навального Ольге Михайловой о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала. К тому же суд над оппозиционером начался прямо в отделении полиции.

После этого, российскому оппозиционеру Алексею Навальному во время суда назначили 30-дневный срок заключения до 15 февраля 2021 года. Его отправили в следственный изолятор "Матросская тишина" в Москве.