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​​Apple стала первой американской компанией с капитализацией выше 2 трлн долларов

Фото из открытых источников

Акции компании выросли на 1,14%

Компания Apple достигла рыночной капитализации свыше 2 трлн долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq.

В частности производитель iPhone первым из американских публичных компаний достиг этого рубежа.

Отметим, что акции компании выросли на 1,14% и стоят $467,51 за штуку. С начала 2020 года акции компании подорожали на 59,24%.

Данные торгов на бирже Nasdaq по акциям Apple Фото из открытых источников

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Напомним, ранее издательство Forbes опубликовало рейтинг 100 самых дорогих брендов в 2020 году, первое место в котором заняла компания Apple

Отмечается, что американская фирма уже 10-й год подряд лидирует в списке. В этом году стоимость компании оценили в 241 млрд долларов. Топ-5 самых дорогих компаний не изменился, рейтинг возглавляют Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

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