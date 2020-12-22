Apple планирует начать выпуск беспилотных авто в 2024 году - СМИ

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Это будет авто для массового потребителя

Компания Apple собирается в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в них могут быть использованы аккумуляторы, созданные по собственной технологии.

Отметим, что Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года-речь идет о проекте Titan. Концепция этого проекта пересматривалась, поскольку компания планировала сосредоточиться на программном обеспечении, но позже отказалась от этой идеи.

Apple намерена создать автомобиль для массового потребителя, более подробно планы компании не разглашаются.

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Ранее сообщалось, что американская технологическая компания Apple презентовала новую продукцию в частности, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini и собственный чип М1, который заменит процессоры Intel.