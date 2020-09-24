Apple может презентовать сразу 4 новых iPhone в октябре, – СМИ

Представление iPhone 12 может состояться 13 октября

iPhone 12 Фото из открытых источников

Американская компания Apple может провести презентацию новых iPhone уже 13 октября. Об этом сообщает AppleInsider со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что фирма представит 4 новых смартфона, которые первыми из линейки iPhone получат поддержку 5G. Речь идет о вероятных презентацию iPhone 12 наряду с iPhone 12 Max или iPhone 12 mini, с 6,7-дюймовым и 5,4-дюймовым OLED-экранами. К ним, возможно, присоединят 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Кроме того, сообщают о наличии в iPhone 12 двух 12-мегапиксельных камер, а в моделях Pro – 3. При этом последние могут оснастить датчиками LiDAR для фотографирования глубины, что обеспечит расширенную функциональность AR- и фотосъемки.

По словам собеседника издания, предварительные заказы на новые смартфоны Apple могут начаться в следующую пятницу после презентации, 16 октября.

Новости по теме: Apple хочет научить Siri говорить на украинском языке

Напомним, недавно американская компания Apple представила новые часы Apple Watch Series 6. Главными инновациями устройства станет измерение уровня кислорода в крови и уведомления пользователя о том, что он моет руки меньше чем 20 секунд.