Apple десятый год подряд возглавила рейтинг самых дорогих брендов от Forbes

Стоимость компании оценивается в 241 млрд долларов

Apple возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира Фото с открытых источников

Forbes опубликовало рейтинг 100 самых дорогих брендов в 2020 году, первое место в котором заняла компания Apple. Об этом говорится на сайте издания.

Отмечается, что американская фирма уже 10-й год подряд лидирует в списке. В этом году стоимость компании оценили в 241 млрд долларов. Топ-5 самых дорогих компаний не изменился, рейтинг возглавляют Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Известно, что первая четверка сохранила или же увеличила рост в стоимости. Однако, Facebook подешевел на 21% по сравнению с прошлым годом, теперь компанию оценивают в 70 миллиардов долларов.

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Значительные изменения в стоимости произошли в брендах Visa (компания поднялась с 25 на 18 место), Adidas (поднялся с 61 на 51 место), а также Netflix (с 38 на 26).

Впервые в рейтинге самых дорогих компаний с’появились бренды Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Общая стоимость сотни компаний выросла с 2,33 трлн до 2,54 трлн долларов США.

Что касается стран происхождения брендов, то более 50 компаний из рейтинга – из США, 10 – из Германии, 9 – французские, 6 – из Японии и 5 – из Швейцарии. Однако, авторы рейтинга отмечают, что в следующем году топ самых дорогих компании может измениться из-за пандемии Covid-19.

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Ранее сообщалось, что акции Facebook упали на 8,3% после того, как крупный рекламодатель Unilever Plc присоединился к бойкоту рекламы в соцсети. В частности, соцсеть обвиняли в том, что она недостаточно борется с подстрекательством против протестующих, расизмом, ненавистью и дезинформацией накануне предстоящих президентских выборов.