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Apple анонсировал еще одну презентацию

Фото из открытых источников

Компания может презентовать Mackbook с собственным процессором

Третья презентация компании Apple состоится 10 ноября, на которой может состояться презентация Macbook с собственным процессором ARM. Об этом сообщили в компании, передает 9to5mac.

Отмечается, что презентацию назвали "One more thing". Ее трансляция на сайте Apple запланирована на 19:00 мск 10 ноября.

Ожидается, что на этой презентации компания покажет первый Mac на базе процессоров ARM.

Первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки должен стать 13-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, используемой в Air iPad и iPhone 12.

Особенностью новых процессоров станет улучшенная производительность и экономичность.

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Ранее сообщалось, что сети раскрыли характеристики принципиально нового устройства от американской компании Apple, которая разрабатывается тайно.

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