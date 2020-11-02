Apple анонсировал еще одну презентацию
Компания может презентовать Mackbook с собственным процессором
Третья презентация компании Apple состоится 10 ноября, на которой может состояться презентация Macbook с собственным процессором ARM. Об этом сообщили в компании, передает 9to5mac.
Отмечается, что презентацию назвали "One more thing". Ее трансляция на сайте Apple запланирована на 19:00 мск 10 ноября.
Ожидается, что на этой презентации компания покажет первый Mac на базе процессоров ARM.
Первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки должен стать 13-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, используемой в Air iPad и iPhone 12.
Особенностью новых процессоров станет улучшенная производительность и экономичность.
Ранее сообщалось, что сети раскрыли характеристики принципиально нового устройства от американской компании Apple, которая разрабатывается тайно.