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Американское ФБР по делу штурма Капитолия проверяет версию о планах убийства конгрессменов, – СМИ

Штурм Капитолия REUTERS

Правоохранители работают над изучением "более значимых целей" во время захвата здания

В США Федеральное бюро расследований по делу о штурме Капитолия изучает версию о подготовке убийства конгрессменов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомых с процессом расследования.

Отмечается, что американские следователи работают над определением мотивов и "более значимых целей, если таковые были". При этом правоохранители допускают, что некоторые протестующие были вооружены для того, чтобы причинить физический вред конгрессменам.

Кроме того, у задержанных участников штурма изъяли пластиковые стяжки, которые можно использовать как наручники. "Мы не рассматриваем это как преступный сговор, но нам интересно понять, как люди применили бы такие предметы как пластиковые стяжки", – высказался собеседник издания.

Напомним, недавно в США в результате беспорядков 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, число погибших возросло до пяти человек. Тогда полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника.

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Ранее сообщалось, что американская прокуратура изучит роль президента США Дональда Трампа в подстрекательстве толпы во время штурма Капитолия. Всего федеральные прокуроры возбудили 15 уголовных дел, а в Верховный суд подали еще 40.

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