Американский суд отказал Трампу в пересчете голосов в Пенсильвании

Дональд Трамп REUTERS

Судья назвал аргументы команды Трампа "безосновательными" и "спекулятивными"

В американском штате Пенсильвания окружной суд отказал кандидату в президенты США Дональду Трампу в пересчете голосов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что судья Мэтью Бранн признал аргументы команды Трампа "безосновательными" и "спекулятивными". "Этому суду представили натянутые аргументы без сути и спекулятивные обвинения. В США это не может оправдать лишение права голоса одного избирателя, уже не говоря обо всех избирателях шестого по количеству населения штата страны", – говорится в решении суда.

Как сообщают журналисты, штаб Трампа пытался остановить объявление кандидата от "демократов" Джо Байдена победителем в Пенсильвании. В частности, представители действующего президента заявляли, что некоторые округа поступали неправильно, когда позволяли избирателям исправлять ошибки в своих почтовых бюллетенях.

В то же время известно, что по последним прогнозам американских СМИ, Байден имеет 306 голосов избирателей из 270 необходимых, а победа в Пенсильвании предоставляет 20 голосов.

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Ранее сообщалось, что результаты пересчета голосов на выборах президента США в штате Джорджия подтвердили победу "демократа" Джо Байдена. После пересчета разрыв между Байденом и Трампом незначительно сократился.