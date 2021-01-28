Американский сенатор благодаря мемам собрал на благотворительность 1,8 млн долларов

Берни Сандерс Фото из открытых источников

Деньги передадут благотворительным организациям в родном штате политика

Американский сенатор Берни Сандерс собрал 1,8 миллиона долларов на благотворительность благодаря продаже товаров с его изображением на инаугурации президента Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что свитшоты и фуболки с изображением Сандерса, который пришел на инаугурацию Байдена в рукавицах и стал героем мемов, начали продавать в минувший четверг 21 января. При этом партию свитшотов, стоимость которых составляла 45 долларов, раскупили менее чем за 30 минут. Во время выходных было добавлено больше позиций, но их все распродали до утра понедельника.

Сейчас все собранные средства планируют распределить между несколькими благотворительными организациями, которые заботятся о пожилых людях и детях. Эти организации расположены в Вермонте, родном штате Сандерса. "Мы с [женой] Джейн были поражены творчеством, которое проявило такое количество людей за последнюю неделю. Мы рады, что можем использовать мою интернет-популярность, чтобы помочь нуждающимся в Вермонте", — заявил сенатор.

В то же время не только сенатор собирает деньги на благотворительность благодаря мемам с ним. В частности, американское фотоагенство Getty Images прибыль от продажи фото Сандерса передаст компании, которая заботится о людях, которые самостоятельно не могут сходить в магазин. Кроме того, в штате Техас женщина связала фигурку политика и продала ее на аукционе за несколько десятков тысяч долларов, после чего передала деньги той же организации.

В свою очередь, производитель верхней одежды Burton Snowboards, в продукцию которого был одет во время инаугурации Байдена, пожертвовал 50 курток Департаменту по делам детей и семье Берлингтона.

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Напомним, Берни Сандерс пришел на инаугурацию, которая проходила 20 января в здании Капитолия, в теплых рукавицах ручной работы. После этого сеть взорвалась мемами. В частности, на разных коллажах Сандерс предстает продавцом, одиноким пожилым мужчиной в парке, космонавтом, мореплавателем, музыкантом группы "The Beatles" и др.