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Американским военным ограничили передвижение в Украине

Военные США Фото из открытых источников

Военные могут путешествовать только персональным транспортом

Американским военным из Командования боевой подготовки 7-й армии США, которые несут службу в Украине, Грузии и Германии, установили ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Голос Америки

"Вторая волна пандемии является прямой угрозой перед приближающимися праздниками, для сохранения той службы, которую мы обеспечиваем, чтобы наши дети оставались в школах и чтобы поддерживать нашу готовность", - заявил генерал Кристофер Норри.

Отмечается, что военные, которые подчиняются Командованию боевой подготовки 7-й армии США, включительно с теми, которые находятся в Украине и Грузии, могут путешествовать только в персональном транспорте. В то же время обязательным остается соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Кроме этого, военным запретили посещать "бары, кальянные кафе и другие общественные заведения".

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Заметим, в Германии американское командование распределило зоны службы солдат на зеленую, желтую и красную, а также военным запретили использование общественного транспорта.

Напомним, на этой неделе Европейское командование Вооруженных сил (EUCOM) США завершило секретные военные учения на территории Германии, которые были проведены в качестве подготовки к возможной военной угрозе со стороны России. Участие в учении приняли 4400 военных из США и НАТО.

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