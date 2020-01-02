Ученые заявили о возможном исчезновении лесов Амазонки к 2064 году

Одними из причин могут стать поджог растительности и масштабная вырубка

Леса Амазонки могут исчезнуть уже к 2064-му году из-за вырубки лесов и изменения климата. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования ученых из американского Университета Флориды, сообщает ScienceAlert.

Отмечается, что такой прогноз связан с высоким темпом вырубки лесов и изменений климата. По словам профессора Роберта Уокера, местные фермеры довольно часто поджигают растительность, чтобы сделать территорию более пригодной для сельского хозяйства.

Кроме того, проблемой является и масштабная вырубка, а растения просто не успевают восстанавливаться. "Люди не очень беспокоятся о биологическом разнообразии и окружающей среде, когда им приходится думать о том, как не остаться голодными. Южная Амазония может достичь переломного момента где-то к 2064 году при нынешних темпах удлинения засушливого сезона", - добавил ученый.

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Напомним, недавно археологи, использовав лазерные сканеры, установленные на вертолетах, обнаружили в лесах Амазонки деревни индейцев, которые похожи на циферблат. Исследователи заметили, что в большинстве сел было две дороги, ведущие на север и две на юг.