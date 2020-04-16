Американские ученые придумали устройство для управления сновидениями
Применение такого устройства поможет снизить вероятность разбудить человека
Ученые из Америки разработали специальное устройство, которое помогает контролировать сновидения и задавать их тематику.
Об этом сообщает The Next Web.
Так, команда Dream Lab из Массачусетского технологического института считает, что использование звуков и ароматов в наших сновидениях может сделать нашу повседневную жизнь лучше.
Именно поэтому ученые решили сосредоточиться на гипнагогии - состоянии сознания, при котором человек осознает, что видит сон, и, иногда, даже может управлять его содержанием.
Они предлагают контролировать сновидения благодаря перчатке с датчиками, которые следят за мышцами, частотой сердечных сокращений и другими параметрами пользователя.
Как только датчики фиксируют, что человек вошел в состояние гипнагогии, перчатка передает сигнал модулю, который включает записанный звуковой сигнал, и если человек в этот момент услышит слово "тигр", то соответственно это животное ему и приснится.
Это устройство уже испытали на себе 50 волонтеров и, как оказалось, они действительно видели то, что прозвучало перед засыпанием.
В настоящее время ученые хотят создать триггер на основе запаха - тогда люди, которые страдают от постоянных кошмаров, смогут контролировать сновидения через аромат лаванды.
Ранее сообщалось, что в США разработали "браслет тишины", который глушит микрофоны у пользователя.