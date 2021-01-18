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Американские писатели призывают издательства не публиковали мемуары Трампа

Дональд Трамп REUTERS

Это письмо подписали представители 5 издательств

Более 250 американских писателей и редакторов призвали издательства не публиковать никакие мемуары президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Independent.

В частности, авторы написали письмо "Ни одной сделки на публикацию книги для предателей", в котором обратились к своим коллегам и попросили их не публиковать ни одной книги, которую напишет любой чиновник из администрации Трампа, включая лично его.

Это письмо подписали представители издательств Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins, Simon & Schuster и Macmillan.

В то же время по информации издания, сторонникам Трампа уже начали отказывать в публикации. Так, Simon & Schuster отменила соглашение с сенатором Джошом Ховли, который голосовал против утверждения результатов выборов в пользу Джо Байдена.

"Никого, кто подстрекал или иным образом поддерживал попытку государственного переворота 6 января 2021 года, не следует вознаграждать и распространять их философию через наши издательства", - заявил один из авторов письма Барри Лег.

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Напомним, действующий президент США Дональд Трамп намерен до последнего дня оставаться в Белом доме и вылететь из Вашингтона лишь утром дня инаугурации Джо Байдена, проигнорировав церемонию передачи власти.

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