Американские истребители перехватили военные самолеты России вблизи Аляски

Американский истребитель F-15 ВВС США

Самолеты находились в 80 км от острова Унимак

Два российских военных самолета, которые находились в 80 км от острова Унимак недалеко от Аляски, были перехвачены американскими истребителями. Об этом сообщил в четверг генерал Терренс Дж. О'Шонесси, командующий штабом воздушной обороны Северной Америки NORAD, передает The Washington Times.

По его словам, это пятый инцидент такого рода в этом месяце в этом районе, но нарушение воздушного пространства США или Канады не произошло.

Российские самолеты были идентифицированы как машины типа Ил-38, входящие в состав морского разведывательного патруля.

Представитель NORAD Кэмерон Хиллер уточнил, что это девятый подобный инцидент у побережья Аляски или Канады в этом году. Однако он подчеркнул, что все подобные взаимодействия "безопасны и профессиональны".

С тех пор как Россия возобновила деятельность дальней авиации в 2007 году, в среднем было около семи перехватов на год, сказал Хиллер.

Шесть дней назад российские истребители перехватили над Охотским морем два американских стратегических бомбардировщика B-52H, которые летели на значительном расстоянии от государственной границы России.

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Тогда в США заявили, что опасный перехват российскими истребителями американского самолета является провокационным, опасным и несовместимым с правилами международных полетов.