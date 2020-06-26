Американские истребители перехватили военные самолеты России вблизи Аляски
Самолеты находились в 80 км от острова Унимак
Два российских военных самолета, которые находились в 80 км от острова Унимак недалеко от Аляски, были перехвачены американскими истребителями. Об этом сообщил в четверг генерал Терренс Дж. О'Шонесси, командующий штабом воздушной обороны Северной Америки NORAD, передает The Washington Times.
По его словам, это пятый инцидент такого рода в этом месяце в этом районе, но нарушение воздушного пространства США или Канады не произошло.
Российские самолеты были идентифицированы как машины типа Ил-38, входящие в состав морского разведывательного патруля.
Представитель NORAD Кэмерон Хиллер уточнил, что это девятый подобный инцидент у побережья Аляски или Канады в этом году. Однако он подчеркнул, что все подобные взаимодействия "безопасны и профессиональны".
С тех пор как Россия возобновила деятельность дальней авиации в 2007 году, в среднем было около семи перехватов на год, сказал Хиллер.
Шесть дней назад российские истребители перехватили над Охотским морем два американских стратегических бомбардировщика B-52H, которые летели на значительном расстоянии от государственной границы России.
Тогда в США заявили, что опасный перехват российскими истребителями американского самолета является провокационным, опасным и несовместимым с правилами международных полетов.