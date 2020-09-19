Американские биолаборатории в Украине: Где они и чем угрожают населению

112 Украина

Америка выделила более 2 млрд долл. на финансирование секретных биолабораторий в Украине. И только американцы имеют исключительное право доступа к проводимым там экспериментам... Украинские власти упорно скрывают даже существование этих лабораторий. А люди паникуют из-за вспышек неизвестных болезней... Так насколько защищены эти лаборатории от утечки опасных вирусов?

Татьяна в свои 49 обошла всех возможных врачей. Были анализы, УЗИ, гастроскопия. Но женщина так и не поняла, чем именно болела. Она не хочет привлекать лишнее внимание спецслужб, поэтому на интервью согласилась только при условии, что не будем показывать ее лицо.

"Резко ухудшилось самочувствие, вдруг начало тошнить, то температура есть три дня, потом три дня нет температуры. Это все как-то странно", - рассказывает Татьяна.

Сначала симптомы были похожи на отравление, появились сильный кашель и жжение в груди, а потом еще и странная сыпь на руках. В конце концов, не могла встать с постели от слабости.

"Начала ходить по врачам. Ходила-ходила, но толком ничего найти не могут. Это, говорит, у вас психосоматика какая-то", - говорит она.

И, как потом обнаружила Татьяна, такая психосоматика была чуть ли не у всего ее дома. Странное совпадение, не правда ли?

"Приехала сестра и пригласила меня в Киев. Хоть плохо себя чувствовала, но, думаю, поеду и резко стала лучше себя чувствовать. Только отдалилась от дома, сразу стало лучше. Почему-то заподозрила: что-то здесь не то, возможно, кто-то проводит какие-то исследования", - размышляет героиня.

Сегодня Татьяна почти уверена, что причина ее непонятной болезни - какая-то утечка вируса из биологической лаборатории, возле которой она тогда жила. И даже об этом не подозревала.

Иностранные лаборатории

Как ни странно, об американских лабораториях в Украине впервые начали говорить за рубежом. Три года назад в сербской газете "Печат" вышла статья "Зачем США превращают Украину в биологическую бомбу?"

В ней говорится о лабораториях, построенных в Украине в 2014-17 годах. Вроде там работают только американцы, а Пентагон финансирует их.

Эту информацию подхватили российские и болгарские СМИ. Последние в 2018 году провели собственное расследование. И насчитали 11 секретных лабораторий в Украине, через которые распространяются опасные заболевания.

В Украине существование американских лабораторий первыми подняли народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин. Даже направили депутатское обращение к СБУ о совершении уголовного преступления.

В официальном документе указано, что военные медики США изучают применение патогенов особо опасных инфекций в разных регионах Украины. Подтверждением этого являются вспышки особо опасных инфекционных заболеваний.

В 2009 году в Тернополе жертвами геморрагической пневмонии стали 450 украинцев. Геморрагическая или вирусно-бактериальная пневмония - острое инфекционное воспаление легких. Может привести к смерти.

В 2011 году от холеры пострадали 33 украинца, в 2014 году - уже 800, а в 2015-м только в одном Николаеве - еще 100. Холера - острая диарейная инфекция. Возникает при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Может привести к смерти.

"А если это все нанести на карту мы тогда понимаем, что фактически там, где находятся эти лаборатории, в основном и происходят данные вспышки", - говорит политический эксперт Александр Лазарев.

Кроме СБУ народные депутаты обратились и к президенту Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максима Степанова с требованием обнародовать информацию о существовании американских лабораторий на территории Украины.

"Учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины", - говорится в обращении.

"Если это не правда, то власть должна это опровергнуть. А если это правда, то объяснить людям, насколько украинская власть контролирует их деятельность и насколько она безопасна для ваших с нами жизней", - заявляет народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик.

Президент проигнорировал обращение. СБУ все возразила.

"Во-первых, на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов", - говорится в сообщении.

"Это говорит лишь об одном, что Служба безопасности Украины не занимается своими прямыми обязанностями. То есть она фактически занимается "крышеванием", давлением на оппозицию, ищут руки-ноги Кремля, но не видят вот этих откровенно показательных примеров нарушения безопасности. Биодиверсия, биобезопасность - это конкретно их специфика", - комментирует Александр Лазарев.

Но пока СБУ отрицало факт существования американских лабораторий в Украине, американское посольство сыграло на опережение. Официально подтвердило и наличие лабораторий, и что их финансирует Пентагон.

"Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов", - сообщило посольство.

"Ответ посольства США был достаточно неадекватным, но они этот ответ вывесили, позже они его корректировали несколько раз, в частности страницу, на которой шла речь об опытах, информация о реакции людей этими заболеваниями. Сначала этот абзац был откорректирован на сайте посольства, плюс потом эта страница исчезла и была большая разница между страницей на английском и русском языках", - говорит политический эксперт Михаил Чаплыга.

Так кому верить, пока президент молчит: посольству США или СБУ?

Потому что действуют они согласно соглашению 2005-го года между Минздравом и Министерством обороны США об уменьшении биологической угрозы. На подписание приезжали сенаторы США Барак Обама и Ричард Лугар. Даже ходили на экскурсию в Киевскую санэпидемстанцию.

Согласно 5 пункту соглашения Министерство здравоохранения Украины собирает и хранит опасные штаммы в лабораториях, которые финансирует США. Отчитывается непосредственно Министерству обороны США, туда же передает копии опасных штаммов для дальнейшего исследования.

Далее о секретности. Согласно ст. 7. п 2. соглашения в Украине запрещено раскрывать информацию, которую Пентагон определил как "чувствительную"...

Взамен Пентагон получает доступ к информации, являющейся государственной тайной Украины (п. 4 ст. 7. настоящего соглашения).

Это соглашение возникло не с нуля, а на основе рамочного соглашения между Украиной и США 1993 года, когда Америка помогала Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и распространении оружия массового уничтожения. Его срок истекает лишь в декабре 2020-го.

До тех пор представители Пентагона имеют право проверять работу лабораторий, а также участвовать в деятельности на объектах в Украине.

Как сотрудничают американцы с украинскими учеными - один вопрос. Другое - зачем им вкладывать аж более 2 млрд долл. в биологические лаборатории?

Нам удалось договориться об интервью с бывшим спецагентом ФБР. И вот вам точка зрения Америки! Может она объяснит, что к чему.

"Я понимаю, почему украинцы боятся, когда речь идет о биолаборатории. Думаю, что программа имеет две цели - желание помочь улучшить безопасность лабораторий и, возможно, сбор разведывательной информации относительно того, что в тех лабораториях происходит, чтобы мы были в курсе... Эти все новые технологии создают возможности, которых не было раньше по разработке биооружия", - говорит бывшая спецагент ФБР Трейси Валдер.

"История берет начало в Советском Союзе, мы же понимаем что по территории РФ были разбросаны старые советские лаборатории. Все знают о ядерном оружии, которое мы сдали, но реальное оружие все-таки биологическое в современном мире", - говорит Чаплыга.

И. о. директора лаборатории в Одессе 2016-2018 гг. Евгений Дикий заявляет, что Советский Союз делал биооружие и очень много.

И через 6 лет после подписания в городке Свердловске в Сибири на одной из биологических лабораторий произошла трагедия.

"Этакий микробиологический Чернобыль на обычный жилой район, где производили сибирскую язву. А чтобы вы знали, сибирскую связь производили в масштабах: вот столы такие цистерны, как в элеваторах, вот это все были споры сибирской язвы. Это был именно промышленный вот такой масштаб. Вот когда с одной из труб понесло эти споры, потому что забыли фильтр поменять, около сотни людей погибло. На самом деле работы продолжались вплоть до 92 года, вплоть до распада Союза. При Ельцине ее закрыли", - рассказывает Евгений Дикий.

"Фактически сейчас речь идет о биологическом оружии, которое разрабатывается или разрабатывается на территории Украины, о чем мы не знаем и которое находится не под контролем Украины", - добавил Чаплыга.

Так что же мы имеем. На карте - 14 лабораторий. Мы написали запросы в Офис президента, в СБУ, в Минздрав, в Центр общественного здоровья Украины... Даже Бараку Обаме. Вопросы простые. Сколько лабораторий? С какими вирусами работают? И насколько это безопасно для украинцев?

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"Это не так уж плохо, как вы думаете. США хотят, чтобы ваши лаборатории были защищены от того, что мы сейчас видим в Китае на примере утечки вируса из лаборатории в Ухане. Я лично не верю, что у вас проводят эксперименты на людях, но на животных - так это обычная практика", - объясняет Валдер.

Какие эксперименты проводят и какие смертельные вирусы испытывают в Украине?

Чтобы это выяснить, мы отправились на поиск данных лабораторий!

Столица. Здесь все просто. Существование американской лаборатории подтверждает и сама Америка.

"Построено две лаборатории для Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей: одну в Киеве, одну в Одессе", - сообщили американские власти.

Строительство секретных биолабораторий США в Украине осуществляется через подрядчика - компанию "Блэк энд Индивид".

"По сути, это компания, которая реализует те задачи, которые поставлены в рамках проектов международной технической помощи, и финансируются они правительством США", - объясняет врио главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко.

"Блэк энд Индивид" в свою очередь подписала соглашение на 970 млн долл. с американским Агентством по сокращению военной угрозы Министерства обороны США.

Вот эта лаборатория в спальном районе столицы. Прямо посреди жилых домов.

Видимо, предполагается какая-то серьезная защита и уровни доступа... Интересно, местные в курсе, что у них тут под носом объект, который финансируется Пентагоном?

Журналисты выяснили, что в столице находится Институт микробиологии и штаммов. А чем он занимается, директор объяснить не может: "Это ветеринарный институт. Ну, ветеринарный и бактериологический".

"В этом корпусе буду работать исключительно работники нашего научно-исследовательского института, фактически профиль их деятельности не меняется", - разъясняет директор Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе Андрей Меженский.

Зато вне камеры добавил: "Американцы не хотят, чтобы мы занимались вообще изоляцией и работой с возбудителем, они хотят максимально, чтобы у нас были скрининговые методы. Они не доверяют, мне кажется, вот этим странам постсоветского пространства".

То есть основную работу будут выполнять украинцы, а результаты будут анализировать уже сами американцы.

30 км от Харькова. 7 лет назад там в селе собирались строить бактериологическую лабораторию за американские деньги. Выделяли 30 млн долл. Построили или нет?

Говорят, что здесь строили американскую лабораторию. Там огромные теплицы, а как знать, что там они делают, возможно, это обманка. Это секретно, из местных никто не работает, и, что там делают, неизвестно.

112 Украина

Собственно, вот эти загадочные сооружения на краю деревни, похожие на теплицы. Высокий забор. По периметру - камеры видеонаблюдения.

"Было соответствующее соглашение подписано между правительствами Украины и США. К нам, видимо, приезжали раз 15 эксперты технические, проектанты, и был уже готов проект строительства", - говорит директор Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины Борис Стегний.

Но местные принялись протестовать. Чего же испугались?

"Речь шла о том, что если они построят в условиях грунтовых вод, то тут нельзя будет пить воду. Что это очень серьезное строительство века, как они говорили, и что все это уйдет в грунт. Люди бастовали, потому что это опасно. Биолаборатория будет выращивать какие-то микробы. Неизвестно, куда они потом их денут", - говорит жительница Мерефы Харьковской области Людмила.

Местных уговаривали, успокаивали. Мол, будут работать только с особо опасными болезнями животных. Не убедили. А тогдашнее руководство Министерства аграрной политики, в конце концов, по каким-то причинам расторгло договор с США.

"В Украине мы отказываемся от этой помощи, и в Украине достаточные требования безопасности и биозащиты", - добавляет Стегний.

Но все это не значит, что в США отказались от лаборатории в Харькове.

Район Померки. Здесь на базе бывшей областной СЭС находится лаборатория, профинансированная американцами. Вложили в нее почти 1,7 млн долл.

Работа с особо опасными возбудителями. Именно такое разрешение было сразу прописано в соглашении. Неужели все сходится?

"Наша лаборатория работает с возбудителями, которые определены как особо опасные", - объясняет заведующая отделением Харьковского областного лабораторного центра Анна Сухорукова.

И если ученые этому радуются.

"У нас есть национальная коллекция штаммов и патогенов, которая насчитывает около 500 различных наименований", - рассказывает Стегний.

То некоторые эксперты совсем не в восторге.

"То, что происходит там, ну, это огромная тайна и это огромные риски для страны" - говорит Чаплыга.

По словам эксперта по биобезопасности и биоугрозам, британки Филлипы Лентзос, намерения у американцев могли быть хорошие.

"Американцам после того, как развалился Союз, надо было обезопасить эти лаборатории, чтобы никто туда не проник и не вынес опасные биоматериалы. Да, конечно, они добывают оттуда информацию", - говорит консультант ООН по вопросам биобезопасности и биоугрозам Филиппа Лентзос.

Насколько эти объекты защищены от утечки опасных вирусов?

Информация о существовании американской лаборатории на базе Одесского противочумного института во всех СМИ. Почему же не показать журналистам, что там происходит? Но на наш официальный запрос в институте ответили.

Вот он - Одесский научно-исследовательский противочумный институт Мечникова. На протяжении 80 лет основной его задачей было бороться с чумой. Ученые из Монтерейского института международных студий утверждали, что во времена СССР этот институт входил в сеть едва ли не из сотни таких эпидемиологических центров, которые десятилетиями разрабатывали военные биологические программы.

Пока в сентябре 2009 года Пентагон не выделил 3 млн долл., чтобы на базе института создать бактериологическую биолабораторию.

Именно в Одессе самая крутая лаборатория в Украине. Три уровня биозащиты. Правда, чиновники путаются, есть она или нет. А одесситы знают о ее существовании. А чего не знают - додумывают.

По словам местных жителей, в этой лаборатории не работал ни один специалист из Советского Союза, только сугубо американцы.

Говорят, что люди, которые там работали, боятся до сих пор брать некоторые пробирки: они не знают, что там находится.

Очевидным является факт - уникальная лаборатория действительно есть. Декларацию о ее готовности до эксплуатации подписал 11 лет назад тогдашний директор института, доктор медицинских наук Поздняков Сергей Васильевич. Один из тех, кто вел переговоры с американцами.

"Когда они приехали, мы обсуждали, как мы хотим сотрудничать. Они предложили так: они все финансируют - тепло, воду, газ, освещение. Так они и сделали. Работали там с разными штаммами. Но это закрытая информация. Если бы это все было разморожено, то вряд ли мы смогли бы восстановиться", - рассказывает Поздняков.

Говорит - первое, о чем надо позаботиться, - чтобы все эти штаммы, о которых он не может говорить, надежно хранили! И в этом его полностью поддерживает бывшая сотрудница ФБР.

"Для Америки, по моему мнению, менее важно, как там, скажем, в вашей Одесской биолаборатории экспериментируют и какие биоматериалы производят, а скорее, безопасность такой лаборатории", - говорит Трейси Валдер.

Чтобы проверить, кто работает и кто охраняет лабораторию с самым высоким (третьим) уровнем защиты в Украине, садимся в засаду. Институт работает с 9 утра.

В 8:47 мы уже у центрального входа института Мечникова. Следим.

За 40 минут охранник пропустил семерых человек. Заехало-выехало три машины. Вот и все работники? Несмотря на просьбы журналистов, никто из руководства к ним не вышел.

Позже с директором противочумного института Мечникова Дмитрием Бондаренко удалось поговорить по телефону. Он сказал, что это режимный объект, а вопрос надо задавать СБУ. Однако там запрос журналистов игнорируют уже месяц.

Старое советское здание - это противочумный институт. Территория по периметру ограждена колючей проволокой. Помещение лаборатории сразу видно. Окна с двойным стеклом, камеры наблюдения. А еще - пес на цепи. Вероятно, для большей безопасности. Это лаборатория, которая может работать со штаммами сибирской язвы или холеры.

"В биолабораториях таких уровней работают с самыми опасными вирусами, и эти вирусы могут вызывать смертельно опасные болезни. Относительно мер безопасности в биолабораториях третьего и четвертого уровней они должны максимально обеспечивать недопущение любых утечек биоматериала", - объясняет Филиппа Лентзос.

Здесь хранят штаммы смертельно опасных бактерий и вирусов. Так называемая национальная коллекция. Доступ к ней имеют единицы. Штаммы в специальных холодильниках и под пристальным наблюдением ученых. Малейшее нарушение протокола хранения - последствия будут катастрофическими.

"Худшая угроза - это когда вирус убегает из лаборатории. Если у вас в Одессе ведутся опыты, то они занимаются генетической модификацией вирусов и бактерий, и те вирусы опаснее, чем те, что в природе. Если вдруг случится утечка - это может вызвать пандемию", - говорит Филиппа Лентзос.

Для начала - в городе миллионнике. Сюда к морю ежегодно приезжают более 3 млн туристов

"Недаром такая лаборатория появилась сто лет назад в Одессе. Потому что здесь узел, где очень удобно и очень быстро могут распространиться возбудители, в случае если это не контролировать. Если контроля не будет и коллекция исчезнет, здесь можно ожидать всего что угодно. Это будет территория, которая будет более опасно, чем пустыня какая-то", - говорит одесский журналист Сергей Дибров.

"Почему Штаты занимаются безопасностью биолабораторий в Украине? Потому что все изменилось! Теперь в биолабораториях также бактерии превращают в оружие. Именно из-за того, что идут подобные эксперименты, и из-за большого количества инцидентов с человеческими ошибками... Люди ошибаются и в Украине, и в Англии, и в Мексике", - объясняет Трейси Валдер.

Когда опасность вырывается наружу

2012-й год. Британия. Человеческий фактор. В лаборатории агентства здравоохранения и ветеринарных лабораторий исследователи перепутали пробирки и прислали в лабораторию без соответствующей защиты живую сибирскую язву. Чудом никто не пострадал.

2007-й год. По сообщению "Дейли Мейл", из британской лаборатории сбежал вирус ящура.

"Что-то случилось с одной из труб закрытой лабораторной канализации, и произошла утечка этой вируса, и он оказался снаружи. И вместе с грязью налипал на колеса заезжавших туда автомобилей, а потом они разъезжались и разносили вирус по соседним местам и фермам. Это привело к забою скота: уничтожили 15 тыс. голов скота и нанесли значительный ущерб экономике - на 200 млн фунтов стерлингов", - рассказала Филиппа Лентзос.

Немало таких историй и в США.

"Такое случается, как не смешно, часто. Полтора года назад Канада выслала зачем-то китайцам опасные патогены вируса Эбола и Генипавируса. Один исследователь в 14-м году умер, инфицировавшись во время экспериментов в одной из лабораторий. У нас был случай: прямо под биолабораторией находили притоны крыс, там, где хранились отходы биоматериалов. И это лаборатория третьего уровня, где работают с самыми опасными вирусами. И я думаю, именно это и было причиной случившегося в Китае, в Ухане. Не думаю, что Китай выпустил вирус ковид намеренно, но то, что с тем вирусом проводили манипуляции и эксперименты, - это точно. И вероятно один из работников заразился, и оно начало распространяться. А они не знали, как с этим справиться. Они не могли сказать, что они испытали, какие биоматериалы, надо было бы тогда признаться", - говорит Трейси Валдер.

По словам бывшей сотрудницы ФБР, 80% утечек вируса - это человеческий фактор!

То есть вполне вероятно, что Covid-19 является самой масштабной утечкой искусственного вируса из лаборатории.

Возвращаемся к Татьяне, которая не могла найти причину своего недуга.

Женщина связывает все свои мистические заболевания с вот этим зданием в Херсоне, рядом с которым она тогда жила. Ни один врач не смог поставить диагноз. А странные симптомы были чуть ли не у всего дома. Дело в том, что это также американская лаборатория. Восемь лет назад Пентагон выделил на ее строительство более 1,5 млн долл.

Пять лет назад одна жительница Херсона Татьяна просто удивительно переболела. Другая, которая тогда баллотировалась в мэрское кресло, Татьяна Томилина подняла шум.

"Сегодня на свою страницу я получила информацию о том, что в Херсоне работает тайная лаборатория особо опасных инфекций в центре города Министерства обороны США. Если это так, то это катастрофа. Я поехала в эту лабораторию. После тех документов, которые они мне показали, я ужаснулась. Договор между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины есть. Вот, что я увидела: биологическая опасность. У меня возникает вопрос: почему люди об этом не знают? Вот это инфекционная катастрофа, которая есть в Херсоне, должна решиться", - говорит она.

Женщина пыталась разобраться, чем именно занимается американская лаборатория в ее городе и почему это держат в тайне? Но решилось все не так, как она надеялась. Просто за день из нее сделали "городскую сумасшедшую", на следующий день ее с журналистами туда не пустили.

Тогда у нее закончилась политическая карьера. А СБУ изъяло у Татьяны документы и фото, которые подтверждали существование лаборатории. Теперь она не хочет быть крайней. Отказывается от интервью.

В саму лабораторию журналистов не пустили, а работники отказались что-то рассказывать.

Американские лаборатории в мире

А знаете, сколько таких биолабораторий имеют Соединенные Штаты по всему миру? 1495! Такую цифру назвала пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин. И, как утверждает издание EAdaily, большинство из них - за пределами США. Есть в Африке, Южной Америке, Азии, в Казахстане, Азербайджане, Грузии, Украине. Всего - в 25 странах мира. Почему такая широкая география?

112 Украина

В Штатах с октября 2014 года действует мораторий на бюджетное финансирование исследований, связанных с модификацией вирусов, которые делают их более опасными для человека. Именно через этот запрет в 2015-м в Северной Каролине срочно остановили исследования университета Чапел-Хилл. Ученые модифицировали коронавирус летучих мышей SHC014, чтобы тот стал опасным и для человека.

400 млн долл. за последние пять лет вложило агентство по уменьшению угроз нацбезопасности США в строительство и развитие биолабораторий в Казахстане. И еще 20 млн сверху на проведение испытаний с патогенами и вирусами.

"Я понимаю и согласен, что такие исследования должны быть прозрачными, но я остаюсь прагматиком и имею опыт участия в операции в ЦРУ и ФБР... Ситуация такова, что мы не можем доверять другим странам. Войны сейчас ведутся иначе. И я уверена, что следующая форма войны - это кибератаки и атаки биологическим оружием", - рассуждает Трейси Валдер.

Властям Казахстана, как и властям Украины, остается лишь регулярно опровергать это…

Однако нам удалось найти часть отчетов, что в 2017-м группа исследователей той самой центральной референтной лаборатории под руководством американского профессора Гэвина Джеймса Смита исследовали в казахских пещерах Алтынтау, Караунгир и Кэптерхан летучих мышей, зараженных коронавирусом!

Лаборатория Лугара в Грузии, в которую американцы вложили 350 млн долл., - третьего уровня безопасности! Как и в Одессе. И тоже обрастает устрашающими историями.

Сначала власти Грузии все опровергали. Но экс-министр нацбезопасности Грузии Игорь Георгадзе вдруг заявляет совершенно противоположное! Еще и обнародует бумаги, которые, по его словам, свидетельствуют, что в лаборатории работают над биологическим оружием. Мало того, Игорь Георгадзе изложил статистику подозрительных смертей, которые тоже связывает с деятельностью лаборатории.

"30 смертей, а 24 из них - в один день. И наибольшее удивление вызывает, что в графе "причина" значится "неизвестно", - заявлял он.

Местные жители села Алексеевки, где расположена лаборатория, жалуются на самочувствие.

Но то, что в этой лаборатории находятся смертельно опасные возбудители, - факт.

"Более 1000 особо опасных инфекций. Агенты, которые вызывают чуму, туляремию, бруцеллез, сибирскую язву", - сообщила завхранилищем бактерий и вирусов Грузии Натия Чубинидзе.

Как и фактом является то, что лаборатории, на которые США в целом выделили более 2 млрд долл., есть в Украине.

"Каким образом военное ведомство иностранного государства действует на территории Украины вопреки ее законодательству, Конституции и контролирует ее лаборатории биологические?" - говорит Михаил Чаплыга.

Вдумайтесь. На территории Украины проводят эксперименты с опасными штаммами вирусов, а информацию почему-то замалчивают на уровне правительства, СБУ и, как мы убедились, самих лабораторий.

"Это действительно в их интересах быть открытыми к журналистам. Это критично, когда ты работаешь с патогенами. Ты должен установить уровень доверия с обществом, общественностью", - говорит Филиппа Лентзос.

Чтобы люди не думали, что же скрывают? Запрещенные экспансии, военные биоразработки? На сайте Офиса президента даже появились петиции, чтобы американские лаборатории проверили и закрыли.

Борис Стегний предостерегает, что есть опасность от этих лабораторий, потому что патоген может попадать в окружающую среду.

На официальный запрос в Херсонской биологической лаборатории нам ответили, что сейчас проводятся исследования на ковид.

В связи с высокой загруженностью и режимом работы лаборатории доступ посторонних к ней ограничен.

Но если американские лаборатории со сверхсовременным оборудованием сейчас проводят тестирование, почему тогда такие очереди и задержки с ПЦР-тестами?

Еще больше вопросов к биобезопасности этих суперсовременных лабораторий во время пандемии. Ведь в самой крутой лаборатории в Одессе работники тоже заболели ковидом.

"Там действительно заразилось несколько сотрудников, и вроде бы они не заразились в результате бытового заражения, а в результате своей научной деятельности", - говорит Николай Скорик.

И хоть на простой вопрос "сколько их?" нам не ответили ни в Украине, ни у Обамы, всем им стоит позаботиться о биозащите.

"Уверена, что после ковид будут новые и новые пандемии. И эти пандемии будут повторяться и повторяться. И это, возможно, худший сценарий, который нас ждет", - говорит Филиппа Лентзос.

P.S. Невероятен факт самого существования американских биолабораторий в Украине. Очевидно, что от нас скрывают информацию об их опасных исследованиях и экспериментах.