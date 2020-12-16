Американцев призвали оставаться дома во время инаугурации Байдена
Сама же инаугурация будет проходить с соблюдением "строгих протоколов по охране здоровья и безопасности"
Комитет по инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал американцев оставаться дома в день церемонии 20 января для соблюдения защиты общественного здоровья в условиях коронавирус. Об этом сообщает "Голос Америки".
Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии с соблюдением "строгих протоколов по охране здоровья и безопасности", далее пойдет инаугурационная речь Байдена.
В то же время обещают, что география церемонии "будет крайне ограничена", а концепция последующего за ней парада "будет переосмыслена.
"Мы просим американцев участвовать в инаугурационных мероприятиях, находясь дома, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и общество в целом", - заявили в комитете.
Ранее кандидат в президенты США Джо Байден сообщил, что хотел бы избежать скопления людей в центре Вашингтона во время церемонии его инаугурации в связи с пандемией COVID-19.