Америка готова бросить вызов своим противникам, - Байден

Джо Байден REUTERS

Политик подчеркнул, что его будущая администрация продолжит сотрудничать с союзниками США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден сказал, что Америка готова бросить вызов своим противникам. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции в Twitter.

Политик подчеркнул, что его будущая администрация продолжит сотрудничать с союзниками.

"Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками. Америка вернулась!" - сказал Байден.

К слову, ранее СМИ писали, что Джо Байден определился с кандидатурами на должности государственного секретаря и советника по национальной безопасности. Как отмечается, Байден намерен назначить госсекретарем США своего давнего советника Энтони Блинкена.

Тем временем советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейк Салливан.

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Напомним, недавно президент США Дональд Трамп распорядился Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать то, что нужно" по первичным протоколам передачи власти Джо Байдену.