Amazon построит лабораторию для тестирования на коронавирус

Основатель компании Amazon Джефф Безос Фото - из открытых источников

Amazon надеется начать тестирование в ближайшее время

Американская компания Amazon намерена построить лабораторию для проверки своих работников на наличие коронавируса COVID-19. Об этом говорится в блоге компании.

Согласно сообщению, Amazon сосредоточена на защите здоровья и безопасности своих сотрудников, продолжая обслуживать людей, которые требуют их услуг.

"На сегодня мы внесли более 150 существенных изменений на объектах по всему миру, чтобы обеспечить здоровье и безопасность нашим командам... Следующим шагом может стать регулярное тестирование всех сотрудников, в том числе тех, кто не имеет симптомов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что нехватка мощностей для тестирования на коронавирус затрудняет обеспечение безопасности людей и восстановление экономики.

"К сожалению, сегодня мы живем в мире дефицита, где тестирование COVID-19 сильно ограничена. Если бы каждого человека, включая людей без симптомов, можно было бы регулярно тестировать, это имело бы большое значение в том, как мы все боремся с этим вирусом. Те, кто получил положительный результат, могут быть помещены на карантин, а те, кто получил негативный, могут уверенно вернуться на работу для восстановления экономики", - добавили в компании.

Amazon перераспределяет своих специалистов для создания лаборатории и надеется начать тестирование в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что первый в списке богатейших людей мира, основатель компании Amazon Джефф Безос выделит 10 млрд долларов на финансирование программ и организаций, которые занимаются защитой окружающей среды и борьбы с изменениями климата.