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Apple запретила продавать больше двух iPhone в одни руки, - СМИ

В настоящее время ограничение было введено в Гонконге, Китае, Тайване и Сингапуре

Компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в своих интернет-магазинах в двух экземпляров для одного человека. Об этом сообщает Reuters

Как отмечается, такое ограничение было введено уже в Гонконге, Китае, Тайване и Сингапуре. По данным издания, в последний раз компания вводила такие мероприятия в 2007 году, чтобы не допустить спекуляций с перепродажей смартфонов iPhone.

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Одновременно в Apple эту ситуацию с ограничениями комментировать отказались. 

К слову, за пандемии коронавируса в мире компания Apple объявила о закрытии своих магазинов в большинстве стран. Несмотря на это в Китае работу магазинов было восстановление 13 марта.

Напомним, в начале марта технологический гигант Apple Inc. предупредил работников розничной торговли о недостатке iPhone, предназначенных для замены поврежденных смартфонов, поскольку вспышка коронавируса повлиял на сеть поставок компании. 

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