Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото из открытых источников

По словам Алиева, Армения не выполняет резолюцию Совета Безопасности ООН и отказывается освободить районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе в случае, если Армения согласится вывести войска из региона. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Я неоднократно говорил... и могу еще раз повторить: если премьер-министр Армении примет обязательство об освобождении других территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", - сказал Алиев.

По словам президента Азербайджана, Армения не выполняет резолюцию Совета Безопасности ООН и отказывается освободить районы, из-за чего это приходится делать силой азербайджанским военным.

"В базовых принципах говорится, что вначале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (премьер Армении Никол Пашинян, - ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", - добавил Алиев.

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Напомним, ранее армия Азербайджана взяла под контроль еще восемь населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Как отмечается, были освобождены села в Джебраильском, Губадлинском и Зангеланском районах.