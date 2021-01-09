Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Представитель артистки заверил, что Ахеджакова чувствует себя нормально

В России актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с обнаруженной коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя артистки.

Отмечается, что 82-летняя актриса находится в одной из больниц российской столицы в обычной палате. "Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", – сказал собеседник.

Справка

Лия Ахеджакова родилась в 1938-м году в Днепре. В кино дебютировала в 1973 года, исполнив роль Аллочки в фильме Михаила Богина "Ищу человека". На протяжении карьеры сыграла в более 90 кинолентах и сотрудничала со многими известными режиссерами.

Одними из самых ярких появлений Ахеджаковой в кино являются ее роли в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные" и другие.

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Напомним, недавно в Санкт-Петербурге госпитализировали с коронавирусом 86-летнего актера, народного артиста СССР Олега Басилашвили. Сообщалось, что артист вместе с больной женой находится в одной из петербургских клиник.