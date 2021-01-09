live
Новости » Мир Читати новину українською

Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Представитель артистки заверил, что Ахеджакова чувствует себя нормально

В России актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с обнаруженной коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя артистки.

Отмечается, что 82-летняя актриса находится в одной из больниц российской столицы в обычной палате. "Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", – сказал собеседник.

Справка

Лия Ахеджакова родилась в 1938-м году в Днепре. В кино дебютировала в 1973 года, исполнив роль Аллочки в фильме Михаила Богина "Ищу человека". На протяжении карьеры сыграла в более 90 кинолентах и сотрудничала со многими известными режиссерами.

Одними из самых ярких появлений Ахеджаковой в кино являются ее роли в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные" и другие.

Новости по теме: От коронавируса умер звезда легендарного фильма "Человек-амфибия"

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге госпитализировали с коронавирусом 86-летнего актера, народного артиста СССР Олега Басилашвили. Сообщалось, что артист вместе с больной женой находится в одной из петербургских клиник.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Назван топ-10 самых безопасных авиакомпаний года США разместили в Румынии ударные беспилотники MQ-9 Reaper Ваучер VS деньги: Как вернуть средства обратно, если ваш авиарейс отменили Из-за непогоды "Борисполь" не смог принимать рейсы, самолеты пользовались резервными аэропортами или возвращались
Loading...

программы канала ZIK

Первый день локдауна. Протесты под Капитолием. Ситуация с тарифами | Ток-шоу
Забил до смерти двоих детей. COVID-19 в мире. Штурм Капитолия | #Новости | 08.01.20
Подпольная VIP-вакцинация.
Январский локдаун. Защита медиков | COVID-19: поддерживаем друг друга
Годовщина крушения самолета
Украинцам придется платить за въезд в ЕС: когда и сколько?