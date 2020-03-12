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Актер Том Хэнкс заразился новым коронавирусом SARS-CoV-2

Фото из открытых источников

Он узнал об этом во время съемок в фильме в Австралии

Известный актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели новым видом коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом актер написал на своей странице в Twitter.

В частности, он рассказал, что чувствовал себя нехорошо, как и его жена, поэтому они и решили пройти тестирование на коронавирус, которое, собственно, дало положительный результат.

"Мы чувствовали себя немного усталыми, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Чтобы правильно играть, как сейчас нужно в мире, мы прошли тестирование на коронавирус и результаты оказались положительными", - пояснил актер.

Он добавил, что теперь медработники будут следить за ними и изолируют их на нужный период.

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"Что делать дальше? Медработники имеют указания, как следует поступать. Нас будут проверять, за нами будут наблюдать и нас изолируют на столько, сколько этого требуют правила общественной безопасности и здравоохранения", - написал Том Хэнкс.

Известно, что супружеская пара находится в Австралии, поскольку Хэнкс снимается в фильме австралийского режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Как сообщалось ранее, всемирная организация охраны здоровья объявила пандемию коронавируса в мире. 

Тем временем в Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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Также отмечалось, что в Молдове из-за распространения паники из-за коронавируса хотят сажать за решетку.

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