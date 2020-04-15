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Актер Том Хэнкс и его жена сдали кровь, чтобы помочь с разработкой вакцины против коронавируса

Супругам сказали, что у них теперь есть иммунитет к вирусу

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон Фото из открытых источников

Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые смогли выздороветь от COVID-19, сдали свою кровь в рамках исследования, чтобы помочь разработать вакцину против коронавируса. Об этом сообщает The Independent

Как отмечается, в своем первом интервью после выздоровления Уилсон рассказала, что она с мужем сдали кровь, чтобы увидеть, могут ли антитела в ней помочь в создании вакцины. 

По словам Уилсон, когда она болела, то имела горячку, не чувствовала вкус и запах. Также женщина была очень истощенной, страдала от боли и дискомфорта, и не хотела, чтобы ее трогали. 

Относительно ее мужа, Тома Хэнкса, то он не имел такой высокой температуры и не терял ощущения вкуса и запаха.

Кроме этого, Уилсон рассказала, что ей назначили препарат "Хлорохин", который повлек за собой побочные эффекты: тошноту, головокружение, боль в мышцах и слабость. 

Напомним, 12 марта известный актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заявили, что заболели на новый вид коронавируса SARS-CoV-2

 

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