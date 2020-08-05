Актер Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

Знаменитый российский актер Михаил Ефремов Фото: Известия

По словам актера, он ничего не помнит

Российский актер Михаил Ефремов не признал в суде вину в смерти Сергея Захарова в результате ДТП, которое он спровоцировал 8 июня. Об этом пишет ТАСС.

По словам актера, он ничего не помнит, а поэтому не может признать своей вины.

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", - сказал Ефремов.

Адвокат актера попросил помощи у суда для своего подзащитного. Актер надеется, что в ходе судебного разбирательства сможет вспомнить события трагической ночи.

Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Как стало известно, артист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Через несколько дней он обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пообещал помочь им "всеми средствами", однако они не приняли извинения актера.

Позднее адвокат Ефремова раскрыл причину пьяной езды актера и уверил, что артист не будет пытаться избежать наказания, хотя затем тот отказался признавать вину в смертельной аварии.