Актер Ефремов не признал вину в смертельном ДТП
По словам актера, он ничего не помнит
Российский актер Михаил Ефремов не признал в суде вину в смерти Сергея Захарова в результате ДТП, которое он спровоцировал 8 июня. Об этом пишет ТАСС.
По словам актера, он ничего не помнит, а поэтому не может признать своей вины.
"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", - сказал Ефремов.
Адвокат актера попросил помощи у суда для своего подзащитного. Актер надеется, что в ходе судебного разбирательства сможет вспомнить события трагической ночи.
Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Как стало известно, артист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Через несколько дней он обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пообещал помочь им "всеми средствами", однако они не приняли извинения актера.
Позднее адвокат Ефремова раскрыл причину пьяной езды актера и уверил, что артист не будет пытаться избежать наказания, хотя затем тот отказался признавать вину в смертельной аварии.