Акции Tesla за час выросли на 40 миллиардов долларов

Акции Tesla выросли на 12% Фото из открытых источников

В конце года компанию планируют включить в фондовый индекс S&P 500

Акции американской автомобильной компании Илона Маска Tesla Inc начали стремительно расти в связи с тем, что она будет включена в фондовый индекс S&P 500. Об этом сообщает портал Electrek.

Как отмечается, после составления прибыли 5 кварталов подряд Tesla увидела, что стала одной из самых ценных компаний в мире. В связи с этим компанию включат в S&P 500 - индекс фондового рынка, который измеряет показатели фондовой деятельности 500 крупных компаний, котируемых на фондовых биржах в США.

"16 ноября 2020 года S&P DJI объявил, что TESLA будет добавлена в S&P 500, что начнет действовать к открытию торгов в понедельник, 21 декабря", - говорится в сообщении.

В связи с этим, за первый час после объявления новости стоимость акций Tesla выросла на 12%, то есть - более чем на 40 млрд долларов США рыночной капитализации.

Напомним, напомним, ранее котировки акции Tesla упали на 20,6% из-за сообщения о том, что отгрузка автомобилей с завода в Шанхае откладываются из-за распространения коронавируса COVID-19.