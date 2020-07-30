Airbus построит первый "межпланетный грузовик" для полетов между Марсом и Землей

Новый спутник должен изучить наличие жизни на Красной планете

Модель будущего спутника Европейское космическое агентство

Французская компания по производству самолетов Airbus построит огромный спутник, который доставит на Землю первые образцы марсианских пород. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что материал будет высверлен на Красной планете американским аппаратом Perseverance. Задачей спутника Airbus будет захватить упакованные образцы, а затем отправить их домой.

Ожидается, что совместный американо-европейский проект будет стоить миллиарды и потребует чуть больше десяти лет. Однако, по словам ученых, это будет лучшим способом подтвердить, существовала ли жизнь на Красной планете. "Спутник, который построит Airbus, я люблю называть первым межпланетным грузовиком. Ведь это то, что он будет делать. Он предназначен для перевозки грузов между Марсом и Землей", — отметил Дэвид Паркер, ученый Европейского ‎космического агентства.

Вместе с тем, исследователи отмечают, что какие-либо доказательства, вероятно, будут противоречивыми и будут нуждаться в мощных аналитических инструментах в лабораториях.

Спутник Airbus будет весить 6,5 тонн при запуске в 2026 году. В нем используют химические и электрические двигатели, чтобы он мог добраться до Марса, выйти на орбиту ‎планеты, а затем вернуться на Землю со своим грузом.

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Напомним, недавно Китай успешно запустил свой первый космический зонд для исследования Марса. Зонд Tianwen-1 должен добраться до орбиты Красной планеты за семь месяцев, в феврале 2021 года. Цель миссии — изучать подземные условия планеты и попробовать найти там признаки жизни.