live
Новости » Мир Читати новину українською

Адвокат Ефремова сообщил, что актёр отказался признавать вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов Фото из открытых источников

Адвокат отказался подробно комментировать решение актёра

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актёр отказался признавать вину в совершении смертельного ДТП. Об этом пишет "Москва 24".

"Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – рассказал адвокат Эльман Пашаев.

Новости по теме: Караулят возле подьезда: Дочь Ефремова заявила о преследовании

Напомним, ранее российский актер Михаил Ефремов, который в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП в Москве, записал ролик, в котором впервые обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пообещал помочь им "всеми средствами".

8 июня в Москве произошло ужасное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате столкновения авто погиб один человек. Как стало известно, артист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Впоследствии Таганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Это капитуляция Украины перед очередным вором: Рабинович о решении Смолия уйти в отставку Рабинович: Нынешняя власть не способна справиться с ситуацией в стране Третьякова раскрыла планы властей о сокращении населения Украины до 10 миллионов, – Рабинович Рабинович: МВФ нужна Украина, в которой живет максимум 10 млн населения, - это прописано в секретном меморандуме
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Нацбанк. Усиление карантина. Эпоха бедности, состояние экологии | 02.07.20
Скандальный законопроект
Мера пресечения Порошенко. Отдых Лещенко. Отставка Шмыгаля? | Ток-шоу
Ответственность Третьяковой. Порошенко в суде. Социальное обеспечение | Ток-шоу
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг