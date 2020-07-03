Адвокат Ефремова сообщил, что актёр отказался признавать вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов Фото из открытых источников

Адвокат отказался подробно комментировать решение актёра

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актёр отказался признавать вину в совершении смертельного ДТП. Об этом пишет "Москва 24".

"Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – рассказал адвокат Эльман Пашаев.

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Напомним, ранее российский актер Михаил Ефремов, который в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП в Москве, записал ролик, в котором впервые обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пообещал помочь им "всеми средствами".

8 июня в Москве произошло ужасное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате столкновения авто погиб один человек. Как стало известно, артист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии Таганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.