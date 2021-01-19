"Абсолютно внутреннее дело": В Кремле отреагировали на арест Навального и его призывы к русским

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Прислушаться к иностранным заявлениям у Путина не собираются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг дела оппозиционера Алексея Навального и соблюдение его прав не требует особого внимания главы страны Владимира Путина. Об этом он сообщает ТАСС.

По словам Пескова, "права всех граждан России гарантируются законами", а заключение оппозиционера под стражу – это внутреннее дело РФ, поэтому к иностранным заявлениям прислушиваться не будут. "Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим вмешиваться в него и не намерены прислушиваться к таким заявлениям", – сказал Песков.

Что касается призывов Навального к россиянам выходить на улицу, то Песков заявил о возможности их проверок на соответствие закону. "Тревожные призывы. Мы не являемся органом, который может давать оценку этому, но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконном", – высказался представитель Кремля, добавив, что там не опасаются массовых протестов.

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Напомним, 17 января в России в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с оппозиционером Алексеем Навальным. Во время прохождения пограничного контроля политика задержали российские правоохранители.

На следующий день Алексею Навальному во время суда назначили 30-дневный срок заключения. Сам политик записал видеообращение, в котором призывает россиян выходить на улицы".