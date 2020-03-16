Абрамович погасил долги покойного писателя Достоевского в немецком казино: Правда ли это?

Фото из открытых источников

Западные и российские СМИ уже довольно давно спорят о том, кто погасил карточный долг Достоевского, и был ли это российский олигарх Роман Абрамович

Подолжительное время не утихают слухи и домыслы о том, что якобы российский олигарх Роман Абрамович, пребывая в одном из казино германского города Висбадена, заметил там висевшую табличку, на которой сообщалось, что данному игорному заведению задолжал 240 тыс. евро великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский.

По легенде, писатель оставил там немало средств, однако и их не хватило, чтобы покрыть его проигрыш. Существуй в те времена казино онлайн, многие бы известные люди не имели бы стольких неприятных моментов в биографии, тихо играя и выигрывая (или даже проигрывая).

Так вот, согласно городской легенде, табличку в висбаденском казино заметил приехавший в город Роман Абрамович. Якобы олигарх выложил 240 тысяч наличностью, и потребовал снять табличку со словами: "Достоевский никому ничего не должен! Снимите немедленно!".

Новость об этом появилась сначала в западной прессе, а затем перекочевала и в российские СМИ.

Примечательно, сам Роман Абрамович ни разу так и не прокомментировал эти слухи, чем только подогрел интерес к данной теме.

Впрочем, если хорошо ознакомиться с биографией писателя, то понятно и очевидно, что Достоевский не мог иметь такого долга. Во-первых, все долги писателя после его смерти погашала вдова Анна Григорьевна. Во-вторых, в годы пребывания в Висбадене отчаянный игрок Федор Достоевский испытывал крайне затруднительное материальное положение. В-третьих, несмотря на недостаток средств, кроме выплаты долгов кредиторам Достоевский содержал пасынка от первого брака Павла Александровича Исаева и помогал семье старшего брата. В-четвертых, вторая супруга писателя Анна Григорьевна взяла руководство финансовыми делами семьи в свои руки, оберегая писателя от кредиторов, поскольку Достоевский не умел обращаться с деньгами.

Напомним, биография Федора Достоевского говорит о том, что он некоторое врямя жил и работал в Германии. Писатель был не богатым человеком, но достаточно азартным.