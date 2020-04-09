150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии заразились коронавирусом, - СМИ

Члены королевской семьи Саудовской Аравии Фото из открытых источников

Один из принцев, который к тому же является губернатором Эр-Рияда, находится в реанимации

В Саудовской Аравии от коронавируса пострадала и королевская семья - 150 ее членов заболели COVID-19.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, близкий к семье.

В связи с этим в больнице, которая обслуживает королевскую семью, уже подготовили около 500 VIP-мест на случай госпитализации.

Пока один из принцев и губернатор Эр-Рияда находится в реанимации.

Также известно, что 84-летний король Салман самоизолировался в своем дворце на острове в Красном море, как и наследный принц Мухаммед ибн Салмани, и его министры.

В целом в Саудовской Аравии ввели строгие карантинные меры - выходить можно только в магазины или медучреждения.

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Известно, что в стране уже зафиксировали 41 смерть от коронавируса и 2 795 подтвержденных случаев Covid-19.

Напомним, коронавирус продолжает распространяться по миру. В Иране 7 человек погибло от метанола, который они употребляли для защиты от коронавируса.

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Также 8 апреля в США количество жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тысяч за сутки.