13 членов ЕС просят Еврокомиссию поделиться вакцинами с Украиной и странами Восточного партнерства

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Инициативу подписали главы МИД Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции

К руководству Еврокомиссии обратились 13 стран Евросоюза с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса. Копию письма в своем Twitter обнародовал корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Как отмечается, письмо подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Они выразили поддержку усилиям и инициативам государств-членов и Еврокомиссии поделиться вакцинами с ближайшими соседями, такими как страны Западных Балкан.

"В то же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС – страны Восточного партнерства, если они сами этого пожелают. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям" - добавляется в письме.

Кроме того, Еврокомиссию призвали создать для восточного партнерства механизм, подобный тому, что был создан для Западных Балкан.

"В контексте приближения саммита Восточного партнерства в первой половине 2021 года нам нужно послать сильный и скоординированный сигнал о стратегической ценности Восточного партнерства. Упрощенный доступ к распределению вакцин для наших восточных партнеров мог бы стать важным элементом такого сигнала " - заявили авторы инициативы.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.