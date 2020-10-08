В Полтавской области мужчине присудили штраф за приготовление соседского индюка

Индюк Фото из открытых источников

За кражу и приготовление птицы обвиняемый должен заплатить 850 гривен

В Полтавской области Зенковский районный суд вынес приговор вору индюка. Обвиняемый должен уплатить штраф - 850 гривен - за то, что сварил соседскую птицу. Об этом говорится в судебном производстве 1-кп/530/75/20.

Как отмечается в документе, 9 июля в 17 часов, мужчина был на территории соседнего хозяйства, откуда тайно вынес восьми килограммового бройлерного индюка. После вор сварил птицу, с целью ее дальнейшего употребления в пищу.

В частности, суд установил, что мужчина нанес ущерб потерпевшему соседу на 384 гривны.

Обвиняемый вину признал. Ему присудили 850 гривен штрафа и признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража).

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Напомним, что мясо индюка является диетическим. На рубеже 15-16 веков эту птицу завезли в Испании, а впоследствии она стала популярной в других странах Европы.