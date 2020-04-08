Власть Николаева объяснила отсутствие зараженных COVID-19

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В Николаеве было 73 подозрения на коронавирус, однако - все негативные

Мэр Николаева Александр Сенкевич не считает, что отсутствие подтвержденных случаев коронавируса в области является феноменом. Об этом он заявил в эфире одного из украинских каналов.

По его словам, власти придерживаются всех инструкций на государственном уровне, и что в городе регулярно проводят тестирование пациентов с подозрением на COVID-19, однако все они были отрицательными.

"Жители Николаева, видимо, заболеют последними в Украине. Вирусом переболеет много людей: кто-то перенесет на ногах, кто-то в интенсивной терапии. Было 73 подозрения. Два человека не согласились пройти тесты. Все показали отрицательные результаты", - рассказал Сенкевич.

Мэр города отметил, что за время карантина уменьшилось количество больных с пневмониями, хотя смертность в городе соответствует сезону.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.

Как известно, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровел.