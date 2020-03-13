В Житомирской области есть два подозрения на коронавирус

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В Житомирской области разработали алгоритм погребение умершей женщины от коронавируса

Двух пациентов в Житомирской области проверяют на коронавирусную инфекцию, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас проверяется информация о возможном заболевании двух пациентов - в Бердичеве и Житомире", - отметил он.

Бунечко добавил, что в Радомышле, где от коронавируса умерла женщина, осуществляют все необходимые мероприятия по дезинфекции.

"Проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции в местах, где находилась умершая, - больницы, автовокзале и церкви. Родственники умершего находятся на обсервации", - подчеркнул председатель.

По словам Бунечка, в области разработали алгоритм погребение умершего, однако он требует согласования.

Напомним, в Украине в Житомирской области зафиксировали первый летальный случай вследствие инфицирования коронавирусом COVID-2019. Умерла 71-летняя женщина, которую 12 марта были госпитализированы с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19. Как известно, 1 марта вернулась в Украину из Польши.